1230 годин роботи, 190 троянд та одне примірювання: як створювалася рожева сукня Зендеї для червоної доріжки

Це одне з тих вбрань, що увійде в історію моди.

Минулими вихідними в Каліфорнії відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів. Одним із найяскравіших та найоригінальніших вбрань заходу стала ніжно-рожева сукня 26-річної акторки Зендеї.

Зендея / Фото: Associated Press

Ця сукня єдина у своєму роді, розроблена спеціально для дівчини креативним директором Модного дому Valentino П'єром Паоло Піччолі.

У неї не було бретельок, а нижня частина виконана у фасоні "русалка", спідниця мала довгий шлейф і була розшита шовковими трояндами. Усього квітів на сукню було пришито 190.

Зендея / Фото: Associated Press

Вбрання називається Rose Roses, зроблено воно повністю вручну, а процес створення зайняв у майстрів 1230 годин роботи.

Процес створення сукні Зендеї / Фото: instagram.com/pppiccioli

Загалом до створення вбрання було залучено 42 особи та проводилося лише одне примірювання у Римі. На одну троянду майстри витрачали по 5 годин. Деталями створення вбрання на своїй сторінці в Instagram поділився П'єром Паоло Піччолі.

Процес створення сукні Зендеї / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процес створення сукні Зендеї / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процес створення сукні Зендеї / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процес створення сукні Зендеї / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процес створення сукні Зендеї / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процес створення сукні Зендеї / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процес створення сукні Зендеї / Фото: instagram.com/pppiccioli

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