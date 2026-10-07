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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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13-річна донька Кері Расселл уперше вийшла у світ із мамою на показі Louis Vuitton

Тиждень моди в Парижі цього року вже став своєрідним сімейним заходом для багатьох знаменитостей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кері Расселл і її донька Вілла

Кері Расселл і її донька Вілла / © Getty Images

Акторка Кері Расселл прийшла на показ Louis Vuitton у Парижі разом зі своєю 13-річною донькою Віллою, яка рідко з’являється на публіці. Вони позували перед фотографами в Парижі біля Лувру і привернули багато уваги.

Кері для події обрала білу блузу з високим коміром і структуровану чорну мініспідницю. Волосся вона зібрала у «недбалий» пучок. Образ доповнили чорні туфлі на шпильці із загостреним мисом та класична сумка Louis Vuitton із фірмовим монограмним принтом і золотим ланцюжком.

Вілла же з’явилася на заході в червоно-рожевому комплекті, що складався з укороченого жакета з довгими рукавами та спідниці з декоративними ґудзиками. До образу 13-річна дівчина підібрала невелику стьобану червону сумку та чорні туфлі із загостреним мисом, а волосся зібрала у хвіст.

Кері Расселл і її донька / © Getty Images

Кері Расселл і її донька / © Getty Images

Расселл народила Віллу у стосунках з Шейном Дірі і у них також є 19-річний син Рівер. Пара розійшлася 2013 року, після чого акторка почала стосунки зі своїм колегою із серіалу «Американці» Метью Рісом. Разом вони виховують 10-річного сина Сема.

Поява Вілли на показі Louis Vuitton стала її першим масштабним публічним виходом. Раніше Кері Расселл намагалася тримати дітей якомога далі від уваги преси.

Також дебютувала у Парижі 16-річна донька Гайді Клум — Лу, а Джуліанна Мур прийшла на показ Messika з донькою Лів.

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