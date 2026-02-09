- Дата публікації
14-річна та 7-річна доньки Бейонсе пришли на Супербоул з батьком
Дівчатка ростуть модницями, як і їхня мама-суперзірка.
Для родини Бейонсе Супербоул вже став сімейною подією, адже вони щороку приходять на це спортивне шоу, щоб вболівати за улюблену команду.
Цього року на стадіоні в Каліфорнії співачка не з’явилася, однак під приціл папараці потрапив її чоловік Джей-Зі та дві їхні доньки — 14-річна Блу Айві та 7-річна Румі.
Особливу увагу привернула Блу, адже вона вже активно демонструє, що стиль має як у своєї мами-суперзірки. Дівчина-підліток прийшла на Супербоул у куртці від Off-White вартість якої 3895 долларів, джинсах, фатболці та чоботах Timberland.
Лук Блу доповнила окулярами, сумкою від Balenciaga, великою кількістю золотих прикрас та макіяжем. Волосся вона заплела у косички біля коренів і розпустила.
Також увагу привернув і манікюр 14-річної Картер, адже її нігті були дуже довгими і з яскравим дизайном з сердечками та стразами.
Нагадаємо, що хедлайнером на Супербоулі цього року був пуерториканський співак Bad Bunny, який привернув увагу своїм образом від Zara.