14-річна та 7-річна доньки Бейонсе пришли на Супербоул з батьком

Дівчатка ростуть модницями, як і їхня мама-суперзірка.

Блю Айві Картер

Блю Айві Картер / © Associated Press

Для родини Бейонсе Супербоул вже став сімейною подією, адже вони щороку приходять на це спортивне шоу, щоб вболівати за улюблену команду.

Цього року на стадіоні в Каліфорнії співачка не з’явилася, однак під приціл папараці потрапив її чоловік Джей-Зі та дві їхні доньки — 14-річна Блу Айві та 7-річна Румі.

Блю Айві, Румі та Джей-Зі / © Associated Press

Блю Айві, Румі та Джей-Зі / © Associated Press

Блю Айві та Румі / © Associated Press

Блю Айві та Румі / © Associated Press

Особливу увагу привернула Блу, адже вона вже активно демонструє, що стиль має як у своєї мами-суперзірки. Дівчина-підліток прийшла на Супербоул у куртці від Off-White вартість якої 3895 долларів, джинсах, фатболці та чоботах Timberland.

Блю Айві та Джей-Зі / © Associated Press

Блю Айві та Джей-Зі / © Associated Press

Блю Айві та Джей-Зі / © Associated Press

Блю Айві та Джей-Зі / © Associated Press

Лук Блу доповнила окулярами, сумкою від Balenciaga, великою кількістю золотих прикрас та макіяжем. Волосся вона заплела у косички біля коренів і розпустила.

Також увагу привернув і манікюр 14-річної Картер, адже її нігті були дуже довгими і з яскравим дизайном з сердечками та стразами.

Блю Айві / © Associated Press

Блю Айві / © Associated Press

Нагадаємо, що хедлайнером на Супербоулі цього року був пуерториканський співак Bad Bunny, який привернув увагу своїм образом від Zara.

Bad Bunny / © Associated Press

Bad Bunny / © Associated Press

