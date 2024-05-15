15 цікавих фактів про фільм "Білявка в законі"

Ель Вудс одразу ж підкорила наші серця своїм рожевим одягом і милим песиком. Пропонуємо трохи цікавих фактів про цей хіт нульових.

Цього року комедії, яка прославила молоду Різ Візерспун "Білявка в законі" виповнилося 23 роки. За ці роки фільм завоював серця мільйонів глядачів і став культовим.

Різ зіграла в картині милу красуню на ім'я Ель Вудс, яка обожнювала моду, рожевий колір і свого чихуахуа Здорованя. Фільм "Білявка в законі" зруйнував стереотипну думку про білявок і допоміг багатьом дівчатам знайти упевненість в собі, ніколи не здаватися і сміливо йти за мрією.

1. Фільм заснований на книжці Аманди Браун, яку вона написала з особистого досвіду. Аманда сама вчилася в Стенфордської юридичній школі і страшно захоплювалася модою і любила рожевий, за словами письменниці, вона навіть написала "Білявку" на рожевому папері ручкою з рожевим пушком. Ідея створення книжки з'явилася з листів, які Аманда Браун написала додому.

Фото: Giphy.com

2. Перший сценарій "Білявки в законі" був різким і непристойним в дусі "Американського пирога", але надалі було вирішено змінити сюжет і додати кілька персонажів, наприклад, манікюрницю Політ.

3. На головну роль у фільмі також розглядалися акторка Шарліз Терон, Гвінет Пелтроу, Алісія Сільверстоун, Кетрін Гейгл, Крістіна Епплгейт, Мілла Йовович, Дженніфер Лав Гьюітт і навіть Брітні Спірс. Однак в кінцевому результаті було рішено, що краще за Різ цю роль ніхто не зіграє. Крім неї, сценарій більше нікому не надсилали.

4. Перед початком знімань Різ Візерспун вирішила поспостерігати за студентками, тому два тижні провела з дівчатами з жіночого товариства. Вона навіть пішла з деякими на вечерю, де пожартувала, що проводить "антропологічне дослідження".

5. За романом, на основі якого знятий фільм, головна героїня Елль Вудс вчиться в Стенфорді, але університет не дав згоди на знімання, тому що в одній зі сцен до героїні чіпляється професор. На знімання врешті-решт погодився Гарвард.

Фото: Giphy.com

6. На початку фільму є сцена, де героїня Візерспун розчісує волосся. Насправді в кадрі нам показали не Різ, тому що на той момент вона була в Лондоні на зніманнях картини "Як важливо бути серйозним". Замість неї знімалася в цій сцені дублерка.

Фото: Giphy.com

7. Актор Метт Девіс, який зіграв у фільмі Ворнера, був по-справжньому закоханий у Різ. Врешті-решт він зізнався Візерспун у своїх почуттях, і вона відповіла, що це мило, але вони повинні повернутися до роботи.

8. Улюбленого чихуахуа Ель Вудс Здорованя насправді звали Муні. Він помер 10 березня 2016-го у віці вісімнадцяти років.

Фото: Giphy.com

9. Різ отримала роль у "Білявці в законі" незабаром після пологів, тому Metro-Goldwyn-Mayer найняли особистого тренера, щоб допомогти їй скинути вагу, який вона набрала під час вагітності. Коли робота над фільмом почалася, її дочка Ава часто бувала у мами на зніманнях.

Різ Візерспун з донькою / Фото: Getty Images

10. Сцена "донизу і ап", де Ель показувала Політ, як привернути увагу хлопця, була придумала творцями серіалу в барі під час мозкового штурму. Спочатку це мав бути повноцінний музичний номер, але в результаті його скоротили.

Саму ж Різ після виходу серіалу настільки часто просили показати свій трюк, що вона жартувала з цього приводу: "У мене таке відчуття, що я буду робити вигини і клацання, поки мені не виповниться 95".

Фото: Giphy.com

11. За свою гру у фільмі Різ Візерспун отримала гонорар 2,5 мільйона доларів, який був найбільшим на той момент в її кар'єрі. Зате в продовженні "Білявка в законі-2" акторка заробила близько 15 мільйонів.

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12. Різ залишила собі всі вбрання з фільму. Переважно тому щоб їх не продавали в Інтернеті.

13. Уважні шанувальники порахували, що Візерспун змінила у фільмі 40 різних зачісок.

14. Хоча дія фільму в основному відбувалася в Гарвардському університеті, сцени в кампусі знімалися в Південно-Каліфорнійському університеті, Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, Каліфорнійському технологічному інституті і середній школі Роуз-Сіті в Пасадені, штат Каліфорнія.

Фото: Giphy.com

15. За словами Різ, фільм "Білявка в законі" надихнув багатьох дівчат піти вчитися на юридичний факультет.

"До мене підходили молоді жінки і говорили: "Я пішла в юридичний інститут через Ель Вудс". Дуже неймовірно бачити, як довго можуть тривати фільми і наскільки вони важливі для молоді, покоління за поколінням", — сказала акторка в одному з інтерв'ю.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

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