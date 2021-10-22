Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

20 образів нової Керрі, які ми вже встигли роздивитися

20 образів нової Керрі, які ми вже встигли роздивитися

Getty Images

Уже в грудні вийде продовження улюбленого серіалу, тому пропонуємо подивитися оригінальні вбрання головної героїні, якими вона буде нас дивувати.

Керрі Бредшоу — одна з найяскравіших кіногероїнь усіх часів і кожна появи Сари Джесіки Паркер в її ролі була для любителів серіалу "Секс і місто" справжнім екскурсом в історію моди і брендів. Акторка завжди з'являлася в еклектичних і оригінальних речах, які, здавалося б, абсолютно не поєднуються одна з одною, але на Сарі Джесіці вони мають дійсно ефектний вигляд.

Зараз же в Нью-Йорку знімається продовження улюбленої всіма історії, але цього разу серіал буде називатися And Just Like That... ("І просто так..."), в ньому з'являться актори з оригінального шоу, а Сара Джессіка буде як і раніше дивувати своїми луками. Ми зібрали 20 яскравих вбрань, у яких акторку вже встигли помітити на знімальному майданчику, деякі з них вінтажні, а інші іменитих брендів, тому пропонуємо розглянути ці образи зірки ближче.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Batsheva

Окуляри — Jimmy Choo

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Falguni Shane Peacock India

Взуття — AQUAZZURA

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Norma Kamali

Блейзер — Max Mara

Взуття — AQUAZZURA

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Капелюх — Larose Paris

Мюлі — Malone Souliers (імовірно)

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Костюм — Gucci

Туфлі — Manolo Blahnik

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Saint Laurent

Сумка — Fendi

Сорочка — Ralph Lauren

Браслет — Fry Powers

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сумка — Fendi

Взуття — Chanel

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Judy Hornby

Взуття — Miu Miu

Капелюх — Rodney Patterson

Аксесуари — Marlo Laz

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Terry de Havilland

Сукня — Forever 21

Сумка — Balenciaga X Gucci

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / Getty Images

Сумка — Rebecca Moses

Боді — Capezio

Спідниця — Carolina Herrera

Ювелірні вироби — Rosa de la Cruz London

Взуття — Duchessa Gardini

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images
Зйомки серіалу And Just Like That ... / Getty Images

Туфлі — Manolo Blahnik

Сумка — Boccelli

Перстень — Fry Powers

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Carolina Herrera

Пояс — Streets Ahead USA

Взуття — Manolo Blahnik

Ювелірні вироби — Fry Powers

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Комбінезон — Claude Montana

Взуття — Saint Laurent

Сумка — Lewis

Жакет — Dries Van Noten

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Капелюх — Monrowe

Взуття — Celine

Намисто і перстень — Fry Powers

Браслет — Parts of Four

Спідниця — Norma Kamali

Накидка — Flora Kung

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сумка — Paco Rabanne

Взуття — Jimmy Choo

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Туфлі — Saint Laurent

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Tomo Koizumi x Emilio Pucci

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Блейзер і комбінезон — Norma Kamali Madras

Взуття — Chloe

Аксесуари — Marlolaz Jewelry, Mykita

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / Getty Images

Топ — Betty Hanson

Спідниця — ALAÏA

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сабо — Swedish Hasbeens

Читайте також:

Вона одягала його двічі: історія знаменитої "газетної" сукні Керрі Бредшоу

Від Вітні Г'юстон до Керрі Бредшоу: історія розкішної сукні з гібіскусом з "Сексі і місті"

Пір'я і пишна спідниця: історія весільного образу Керрі Бредшоу з "Секса і міста"

Знахідка за 5 доларів: історія знаменитої білої пачки Керрі Бредшоу

Ніжно, красиво і дорого: хто придумав рожеву асиметричну сукню Керрі Бредшоу

Наступна публікація