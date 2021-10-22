20 образів нової Керрі, які ми вже встигли роздивитися

Уже в грудні вийде продовження улюбленого серіалу, тому пропонуємо подивитися оригінальні вбрання головної героїні, якими вона буде нас дивувати.
Керрі Бредшоу — одна з найяскравіших кіногероїнь усіх часів і кожна появи Сари Джесіки Паркер в її ролі була для любителів серіалу "Секс і місто" справжнім екскурсом в історію моди і брендів. Акторка завжди з'являлася в еклектичних і оригінальних речах, які, здавалося б, абсолютно не поєднуються одна з одною, але на Сарі Джесіці вони мають дійсно ефектний вигляд.
Зараз же в Нью-Йорку знімається продовження улюбленої всіма історії, але цього разу серіал буде називатися And Just Like That... ("І просто так..."), в ньому з'являться актори з оригінального шоу, а Сара Джессіка буде як і раніше дивувати своїми луками. Ми зібрали 20 яскравих вбрань, у яких акторку вже встигли помітити на знімальному майданчику, деякі з них вінтажні, а інші іменитих брендів, тому пропонуємо розглянути ці образи зірки ближче.
Сукня — Batsheva
Окуляри — Jimmy Choo
Сукня — Falguni Shane Peacock India
Взуття — AQUAZZURA
Сукня — Norma Kamali
Блейзер — Max Mara
Взуття — AQUAZZURA
Капелюх — Larose Paris
Мюлі — Malone Souliers (імовірно)
Костюм — Gucci
Туфлі — Manolo Blahnik
Взуття — Saint Laurent
Сумка — Fendi
Сорочка — Ralph Lauren
Браслет — Fry Powers
Сумка — Fendi
Взуття — Chanel
Сукня — Judy Hornby
Взуття — Miu Miu
Капелюх — Rodney Patterson
Аксесуари — Marlo Laz
Взуття — Terry de Havilland
Сукня — Forever 21
Сумка — Balenciaga X Gucci
Сумка — Rebecca Moses
Боді — Capezio
Спідниця — Carolina Herrera
Ювелірні вироби — Rosa de la Cruz London
Взуття — Duchessa Gardini
Туфлі — Manolo Blahnik
Сумка — Boccelli
Перстень — Fry Powers
Сукня — Carolina Herrera
Пояс — Streets Ahead USA
Взуття — Manolo Blahnik
Ювелірні вироби — Fry Powers
Комбінезон — Claude Montana
Взуття — Saint Laurent
Сумка — Lewis
Жакет — Dries Van Noten
Капелюх — Monrowe
Взуття — Celine
Намисто і перстень — Fry Powers
Браслет — Parts of Four
Спідниця — Norma Kamali
Накидка — Flora Kung
Сумка — Paco Rabanne
Взуття — Jimmy Choo
Туфлі — Saint Laurent
Взуття — Tomo Koizumi x Emilio Pucci
Блейзер і комбінезон — Norma Kamali Madras
Взуття — Chloe
Аксесуари — Marlolaz Jewelry, Mykita
Топ — Betty Hanson
Спідниця — ALAÏA
Сабо — Swedish Hasbeens
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