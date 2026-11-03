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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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20-річна донька Метта Деймона з’явилася на модній події у вишуканій в’язаній сукні з торочкою

Дівчина дебютувала на престижному заході, щоб просувати свою розпочату кар’єру моделі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Метт Деймон з донькою Ізабеллою

Метт Деймон з донькою Ізабеллою / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася щорічна церемонія CFDA Fashion Awards 2026 на якій відбувається нагородження в галузі моди, а організовує її Рада модельєрів Америки. Її часто називають «Оскаром американської моди», адже це одна з найпрестижніших подій у fashion-індустрії і цього року на події дебютувала висхідна зірка світу шоу-бізнесу — 20-річна Ізабелла — донька актора Метта Деймона.

Ізабелла Деймон / © Associated Press

Ізабелла Деймон / © Associated Press

Ізабелла, яка нещодавно підписала контракт із модельною агенцією IMG Models, мала приголомшливий вигляд у білій в’язаній сукні гачком із торочками. Вбрання дівчина доповнила високою зачіскою та трендовим макіяжем у коричневій гамі, а також великими золотими сережками.

Захід вона відвідала разом із батьком. 56-річний актор одягнув вишуканий та ідеально скроєний чорний костюм з двобортним жакетом, який одягнув не з класичною білою сорочкою, а з чорною водолазкою.

Ізабелла та Метт Деймони / © Associated Press

Ізабелла та Метт Деймони / © Associated Press

Ізабелла — одна з чотирьох доньок Метта та Лучіани Баррозо. Подружжя також виховує 27-річну Алексію, 17-річну Джію, і 15-річну Стеллу.

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