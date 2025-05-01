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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
1 хв

20-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер блиснула пишними формами в обтислій сукні

Донька відомої німкені поділилася в Мережі своїм луком.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Клаудія Шиффер із донькою

Клаудія Шиффер із донькою

54-річна супермодель 90-х — Клаудія Шиффер — мати трьох дітей. Разом із чоловіком — режисером Меттю Воном — вона виховує сина Каспера та доньок Клементину та Козиму.

Старша донька моделі з раннього дитинства була пов’язана зі світом моди — у дитинстві вона разом із матір’ю з’явилася на обкладинці німецького Vogue. Тому закономірно, що Клементіна вирішила піти стопами своєї знаменитої мами-суперзірки і теж стати моделлю. Дівчина не дуже активно веде свій Instagram, але іноді все ж таки ділиться там своїми луками.

Так, на нових фото Клементіна позувала в молочній сукні, яка ефектно підкреслила її пишний бюст.

instagram.com/clementinevaughn

instagram.com/clementinevaughn

Крім моделінгу дівчина цікавиться мистецтвом і фотографією і прагне розвивати свої творчі здібності в цих областях теж.

instagram.com/clementinevaughn

instagram.com/clementinevaughn

Раніше, нагадаємо, супермодель Клаудія Шиффер знялася у фотосесії зі своєю донькою-моделлю. На обкладинці глянцю вони позували у вбраннях та аксесуарах від Balenciaga.

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Дата публікації
Кількість переглядів
336
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