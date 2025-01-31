20 років хіту "Двічі в одну річку не ввійдеш": проєкт KOLABA презентував оновлену пісню Юлії Рай

Два десятиліття минає від часу створення культової пісні Юлії Рай "Річка" ("Двічі в одну річку не ввійдеш"), яка у 2000-их стала справжнім символом нової української естради.

Музичний проєкт KOLABA до 20-річчя хіта "Річка" Юлії Рай презентував її оновлену версію.

"20 років тому пісня "Двічі в одну річку не ввійдеш" запалила серця і стала символом свого часу. Вона звучала всюди — від касетних плеєрів до перших мобільних. Але досі не втратила своєї магії. Тому разом із Юлією Рай ми даруємо хіту нове дихання", – поділилися учасники проєкту KOLABA (львів’янин Андрій Павлеса і полтавчанин Владислав Крипак).

Музичний проєкт KOLABA

Авторка "Річки", співачка Юлія Рай пригадує, що написала свій хіт, коли їй було 16 років. На створення пісні її надихнуло нерозділене кохання до хлопця, який навіть не підозрював, що став музою. А найбільш цитований рядок із композиції – це інтерпретація знаного вислову давньогрецького філософа Геракліта: "Не можна двічі увійти в одну й ту саму річку".

У 2006 році композиція увійшла до студійного альбому Юлії Рай під назвою "Річка". Два десятиліття хіт не втрачав своєї популярності. Його переспівували інші виконавці. А у 2024 році саме оригінальна версія пісні стала саундтреком до серіалу "Ніхто не ідеальний" на каналі "1+1".

"Минуле залишається позаду, але музика дозволяє нам проживати почуття знову і знову. У новій версії "Річки" ми з Юлією Рай додали пісні трендового звучання та молодіжного вайбу. Але головний меседж залишили: важливо не озиратися, а рухатися вперед. Сподіваємося, ця історія знайде відгук у новому поколінні, яке саме зараз переживає найгострішу палітру усіх емоцій, що дарує нам кохання”, – розповів проєкт KOLABA.

Нагадаємо, раніше музичний проєкт KOLABA дав друге дихання таким українським хітам: "А липи цвітуть" Іво Бобула, "Горобина ніч" Оксани Білозір, "Хрещатик" і “День народження” Павла Зіброва, "Красива жінка незаміжня" Алли Кудлай. Нові версії цих безсмертних шлягерів зібрали мільйонні перегляди на YouTube-каналі KOLABA.

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