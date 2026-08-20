ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
1 хв

21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер позувала в купальнику з пишним декольте

Дівчина опублікувала фото з відпочинку у компанії друзів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

21-річна Клементина Вон — донька 55-річної німецької супермоделі та зірки 90-х Клаудії Шиффер і британського продюсера та кінорежисера Метью Вона — опублікувала у своєму Instagram серію фото та відео, зроблених під час пляжного відпочинку з друзями.

У відео дівчина позувала в бірюзовому купальнику, який ефектно підкреслив її пишне декольте.

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

З розпущеним волоссям Клементина дуже схожа на свою маму-супермодель.

На решті фото дівчина позувала у бірюзових сукнях із квітковими принтами. Схоже, це її улюблений колір в одязі.

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон із друзями, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон із друзями, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Зазначимо, Клаудія Шиффер — мама трьох дітей. Разом із чоловіком, режисером Метью Воном, вона виховує двох доньок — Клементину та Козіму, а також сина Каспара, якому в лютому цього року виповнилося 23 роки.

Схоже, старша донька подружжя, Клементина, вирішила наслідувати приклад своєї знаменитої матері та спробувати свої сили у модельному бізнесі. Дівчина вже встигла привернути увагу модного світу, з’явившись на сторінках британського видання Vogue.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie