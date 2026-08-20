21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер позувала в купальнику з пишним декольте

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

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21-річна Клементина Вон — донька 55-річної німецької супермоделі та зірки 90-х Клаудії Шиффер і британського продюсера та кінорежисера Метью Вона — опублікувала у своєму Instagram серію фото та відео, зроблених під час пляжного відпочинку з друзями.

У відео дівчина позувала в бірюзовому купальнику, який ефектно підкреслив її пишне декольте.

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Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

З розпущеним волоссям Клементина дуже схожа на свою маму-супермодель.

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На решті фото дівчина позувала у бірюзових сукнях із квітковими принтами. Схоже, це її улюблений колір в одязі.

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон із друзями, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Клементина Вон, фото: instagram.com/clementine

Зазначимо, Клаудія Шиффер — мама трьох дітей. Разом із чоловіком, режисером Метью Воном, вона виховує двох доньок — Клементину та Козіму, а також сина Каспара, якому в лютому цього року виповнилося 23 роки.

Схоже, старша донька подружжя, Клементина, вирішила наслідувати приклад своєї знаменитої матері та спробувати свої сили у модельному бізнесі. Дівчина вже встигла привернути увагу модного світу, з’явившись на сторінках британського видання Vogue.

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