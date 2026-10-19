21-річна модель дебютувала на шоу Victoria’s Secret після перемоги в першому в історії відкритому кастингу бренду

Соланж Омон / © Associated Press

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18 жовтня у Лос-Анджелесі відбувся показ білизняного бренду Victoria’s Secret Fashion Show 2026, участь у якому вперше взяла 21-річна Соланж Омон — модель-початківиця з Камеруну.

Дівчина дебютувала на подіумі бренду, оскільки стала переможницею загальнонаціонального кастингу, у якому взяла участь разом із тисячами інших претенденток. Весь процес знімали для документального серіалу бренду Angels Among Us, який від вересня виходить на YouTube. У кількох епізодах глядачі могли зазирнути за лаштунки кастингу та підготовки моделей. Вперше вони познайомилися з Омон у Чикаго, де її життєрадісність одразу привернула загальну увагу та допомогла їй потрапити до десятки фіналісток.

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Дівчина зараз живе, працює та навчається у штаті Мен у США. Після потрапляння до десятки найкращих моделей вона разом з іншими учасницями вирушила до Нью-Йорка, де на них чекали тренування з дефіле, фотосесії, примірки та інші випробування.

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Поступово конкурсантки вибували, доки не залишилася фінальна трійка: Соланж Омон, Андреїна Мартінес і Тетяна Тінслі.

Соланж Омон / © Getty Images

Перемога у проєкті принесла Омон ексклюзивний модельний контракт з агентством IMG Models і надала змогу вийти на подіум з найвідомішими моделями. Під час шоу вона продемонструвала неймовірний чорно-білий білизняний образ, який поєднувався з золотими крилами та ніжною накидкою, що розвівалася.

Соланж Омон / © Associated Press

Нагадаємо, що модний дебют нещодавно також відбувся у 22-річної нігерійки Рейчел Оджуромі, яка дефілювала на подіумі під час показу бренду Chanel у Парижі.

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