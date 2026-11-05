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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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63
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21-річний Круз Бекхем з новою зачіскою та у светрі з принтом у вигляді корони з’явився на публіці

Хлопець прийшов на музичний вечір у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Круз Бекхем

Круз Бекхем / © Getty Images

Молодший син британського екс-футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем — Круз — відвідав незвичайний музичний захід у Лондоні. 21-річний музикант став гостем вечора John Lobb: Off The Record, спеціальним учасником якого був фронтмен гурту Pulp Джарвіс Кокер.

Захід відбувся в лондонському пабі The George Tavern. Проєкт John Lobb: Off The Record об’єднав представників музичної та творчої індустрії.

Круз Бекхем / © Getty Images

Круз Бекхем / © Getty Images

Для свого виходу в паб Круз одягнув темно-синій светр із високим коміром і червоним принтом у вигляді корони, вовняні штани та туфлі. Також уважні шанувальники помітили, що хлопець зробив коротшу стрижку.

Присутність хлопця на заході привернула увагу шанувальників зіркової родини Бекхемів, оскільки молодий музикант поступово будує власну кар’єру в музичній індустрії.

На відміну від старших братів, які обрали інші напрямки, Круз вирішив присвятити своє життя музиці. Він грає на кількох інструментах, виступає зі своїм гуртом The Breakers і випускає пісні.

Нагадаємо, раніше Бекхеми влаштували грандіозну вечірку на честь 21-річчя їхнього молодшого сина Круза.

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