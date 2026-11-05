21-річний Круз Бекхем з новою зачіскою та у светрі з принтом у вигляді корони з’явився на публіці

Круз Бекхем / © Getty Images

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Молодший син британського екс-футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем — Круз — відвідав незвичайний музичний захід у Лондоні. 21-річний музикант став гостем вечора John Lobb: Off The Record, спеціальним учасником якого був фронтмен гурту Pulp Джарвіс Кокер.

Захід відбувся в лондонському пабі The George Tavern. Проєкт John Lobb: Off The Record об’єднав представників музичної та творчої індустрії.

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Круз Бекхем / © Getty Images

Для свого виходу в паб Круз одягнув темно-синій светр із високим коміром і червоним принтом у вигляді корони, вовняні штани та туфлі. Також уважні шанувальники помітили, що хлопець зробив коротшу стрижку.

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Присутність хлопця на заході привернула увагу шанувальників зіркової родини Бекхемів, оскільки молодий музикант поступово будує власну кар’єру в музичній індустрії.

На відміну від старших братів, які обрали інші напрямки, Круз вирішив присвятити своє життя музиці. Він грає на кількох інструментах, виступає зі своїм гуртом The Breakers і випускає пісні.

Нагадаємо, раніше Бекхеми влаштували грандіозну вечірку на честь 21-річчя їхнього молодшого сина Круза.

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