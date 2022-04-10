22-річний манекенник із Польщі вирушив волонтерити до України

Манекенник із Польщі, який прославився завдяки участі у телешоу "Топмодель", вирушив до України надавати гуманітарну допомогу.

22-річний Микола Кравецький поділився на своїй сторінці у Instagram кадрами у військовій формі, а також повідомив, що ставить модельну кар'єру на паузу.

"Повідомляю про зупинення кар'єри моделі у зв'язку з моральним зобов'язанням надавати гуманітарну допомогу. У всякому разі, для мене найважливіша цінність – людське життя. Я допоможу Україні та її мешканцям", – написав Кравецький.

Також Микола регулярно ділиться кадрами із зруйнованих російськими військами українських міст.

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