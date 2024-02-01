22 роки у шлюбі: Джулія Робертс привітала чоловіка з днем народження та показала їх спільне фото

Актриса опублікувала ніжне фото із чоловіком.
56-річна американська актриса та володарка премії "Оскар" — Джулія Робертс — рідко показує у своєму Instagram членів сім'ї. Але заради 54-річчя чоловіка Деніела Модера зробила виняток.
Вона показала їхню спільну фотографію, на якій вони з любов'ю дивляться один на одного. "З днем народження цього чудового чоловіка, який висвітлює наш світ", – підписала Джулія знімок.
Робертс і Модер одружилися 4 липня 2002 року, пара виховує трьох дітей: 19-річних двійнят Хезел і Фіннеаса, а також 16-річного Генрі.
Нагадаємо, раніше Джулія Робертс показувала рідкісне фото своїх дітей-близнюків — зробила вона це також на честь їхнього дня народження, їм виповнилося 19 років.
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