22 роки у шлюбі: Джулія Робертс привітала чоловіка з днем народження та показала їх спільне фото

56-річна американська актриса та володарка премії "Оскар" — Джулія Робертс — рідко показує у своєму Instagram членів сім'ї. Але заради 54-річчя чоловіка Деніела Модера зробила виняток.

Вона показала їхню спільну фотографію, на якій вони з любов'ю дивляться один на одного. "З днем народження цього чудового чоловіка, який висвітлює наш світ", – підписала Джулія знімок.

Робертс і Модер одружилися 4 липня 2002 року, пара виховує трьох дітей: 19-річних двійнят Хезел і Фіннеаса, а також 16-річного Генрі.

Нагадаємо, раніше Джулія Робертс показувала рідкісне фото своїх дітей-близнюків — зробила вона це також на честь їхнього дня народження, їм виповнилося 19 років.

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