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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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23-річна донька Кетрін Зета-Джонс одягла мамин вінтажний топ, якому вже 30 років

Дівчина відвідала вечірку Gucci.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Керіс Дуглас

Керіс Дуглас / © Getty Images

Дочка голлівудських акторів Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа, 23-річна Керіс Дуглас, продемонструвала ефектний вінтажний образ із гардеробу своєї знаменитої матері.

Дівчина відвідала вечірку Gucci та Moda Operandi, присвячену запуску Guccicore, у Нью-Йорку. Для виходу вона позичила у матері чорний топ Gucci з довгими рукавами та глибоким декольте, який Кетрін вперше одягла ще 30 років тому. Дизайн моделі з мереживною обробкою та однією застібкою спереду створив Том Форд у 1990-х роках.

Керіс Дуглас / © Getty Images

Керіс Дуглас / © Getty Images

Керіс поєднала вінтажну річ із чорною мініспідницею з мережива, колготками та сумкою Gucci. Она залишила волосся розпущеним, уклавши його м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на губах.

Цікаво, що Кетрін Зета-Джонс уперше з’явилася в цьому ж топі у 1996 році на прем’єрі фільму «Довгий поцілунок на ніч» у Лос-Анджелесі. Тоді акторка поєднала його з чорним топом-бандо, мереживними штанами в тон, золотим хрестиком на ланцюжку та босоніжками.

Кетрін Зета-Джонс у 1996 році / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс у 1996 році / © Getty Images

Зазначимо, Керіс — молодша донька Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа. У пари також є 26-річний син Ділан. Дівчина цікавиться акторською майстерністю та модою: вона закінчила Браунський університет у 2025 році, а також уже пробує себе в кіно та театрі.

Нагадаємо, раніше донька Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа вразила своїм елегантним образом на благодійному вечорі.

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