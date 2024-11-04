23 роки від дня прем'єри "Гаррі Поттера": який вигляд мали головні актори та Джоан Роулінг у важливий день

Перший фільм франшизи про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, екранізації однойменного роману письменниці Джоан Роулінг, вийшов у прокат 2001 року. Світова прем'єра фільму відбулася 23 роки тому 4 листопада на Лестер-сквері в лондонському кінотеатрі "Одеон", який з такої нагоди оформили у вигляді школи Гоґвортс.

Захід тоді відвідали три головні зірки франшизи: Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон. На той момент ці діти були ще нікому невідомі, але після виходу фільму стали зірками.

Перед прем'єрою першої частини їм було 11-13 років. Який вигляд мали молоді актори, ви можете подивитися нижче на фото. Тоді вони ще не підозрювали, яке майбутнє на них чекає.

Прем'єра "Гаррі Поттера" у 2001 році / Фото: Associated Press

Прем'єра "Гаррі Поттера" у 2001 році / Фото: Associated Press

Прем'єра "Гаррі Поттера" у 2001 році / Фото: Associated Press

Також прем'єру відвідала "мама" Гаррі Поттера — письменниця Джоан Роулінг. Вона прийшла тоді на прем'єру з Нілом Мюрреєм, з яким була у стосунках. Незабаром після прем'єри фільму вони одружилися — весілля відбулося 26 грудня 2001 року.

Прем'єра "Гаррі Поттера" у 2001 році / Фото: Associated Press

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