26 років разом: Сінді Кроуфорд показала архівне фото із чоловіком

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала у своєму Instagram архівне фото, на якому вона знята зі своїм чоловіком – бізнесменом Ренді Гербером. Таким чином вона привітала свого 62-річного чоловіка із 26-річчям спільного життя.

Коли було зроблено фото, модель не розповіла. Напевно, це був чийсь день народження, адже пара позує із тортом.

"Ви розумієте, що одружені вже давно, коли фотографії ваших ранніх років мають такий вигляд, ніби вони з капсули часу! З 26-річчям, Ренді! Я так пишаюся нами та всім, що ми пройшли разом. Я люблю наше життя і те, що мій найкращий друг поруч зі мною. Далі – більше: більше сміху, більше танців, більше кохання!” – написала Сінді під фото.

Гербер і Кроуфорд одружилися в травні 1998 року, вони виховують двох дітей: сина Преслі та доньку Кайю, які також пішли маминими стопами і стали моделями.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала свою першу обкладинку у Vogue. Потрапити на обкладинку цього легендарного глянцю мріють усі моделі, і вона змогла це зробити у 1987 році у віці 21 року.

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