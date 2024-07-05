27-річна дівчина Венсана Касселя блиснула стрункою фігурою в бікіні

Австралійка вирушила у відпустку та показала яскраві фото у купальнику.

У листопаді 2023 року французький актор Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

З того часу до дівчини прикута пильна увага журналістів та шанувальників актора, а вона сама із задоволенням активно веде свої сторінки в соцмережах.

Так, Нара опублікувала серію фотографій, зроблених у Греції, на острові Сіфнос в Егейському морі. Вона позувала біля басейну у в'язаному смугастому купальнику, її пляжний образ доповнювали великі сережки у вигляді екзотичних кольорів.

instagram.com/narahbaptista/

instagram.com/narahbaptista/

З ким відпочиває, модель не повідомила.

instagram.com/narahbaptista/

Нагадаємо, також у Греції зараз відпочиває бразильська топмодель Ізабель Гулар. Вона вже встигла засвітити свої ідеальні сідниці у міні-шортах.

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