30 образів Сари Джессіки Паркер у новому "Сексі і місті"

Прем'єра продовження улюбленого багатьма серіалу відбудеться вже зовсім скоро – 9 грудня.

Під час знімань серіалу And Just Like That... ("І просто так...") акторів часто помічали на вулиці в центрі Мангеттена і, звичайно ж, вони потрапляли під приціл папараці. Особливо увага завжди була прикута до головної героїні Сари Джессіки Паркер, адже вона знову втілить свою культову роль Кері Бредшоу – журналістки, модниці та однієї з найяскравіших кіногероїнь усіх часів.

Образи Керрі завжди дивують, адже героїня не боїться носити сміливі речі, а також любить вінтаж, кутюр та гарні туфлі. Ми спробували зібрати 30 найяскравіших образів акторки, в яких вона з'явиться в десяти майбутніх серіях, щоб ви могли ближче їх розглянути.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Капелюх — Monrowe

Взуття — Celine

Намисто та кільце — Fry Powers

Браслет — Parts of Four

Спідниця — Norma Kamali

Накидка — Flora Kung

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Комбінезон — Claude Montana

Взуття — Saint Laurent

Сумка — Lewis

Жакет — Dries Van Noten

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Saint Laurent

Сумка — Fendi

Сорочка — Ralph Lauren

Браслет — Fry Powers

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Carolina Herrera

Пояс — Streets Ahead USA

Взуття — Manolo Blahnik

Ювелірні вироби — Fry Powers

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Terry de Havilland

Сукня — Forever 21

Сумка — Balenciaga X Gucci

Сара Джессіка Паркер та Кріс Нот / Getty Images

Сумка — Rebecca Moses

Боді — Capezio

Спідниця — Carolina Herrera

Ювелірні вироби — Rosa de la Cruz London

Взуття — Duchessa Gardini

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Блуза — Betty Hanson

Спідниця — ALAÏA

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Judy Hornby

Взуття — Miu Miu

Капелюх — Rodney Patterson

Аксесуари — Marlo Laz

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сумка — Fendi

Взуття — Chanel

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Блейзер та комбінезон — Norma Kamali Madras

Взуття — Chloe

Аксесуари — Marlolaz Jewelry, Mykita

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Saint Laurent

Сумка — Fendi

Сорочка — Ralph Lauren

Браслет — Fry Powers

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Tomo Koizumi x Emilio Pucci

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Костюм — Gucci

Туфлі — Manolo Blahnik

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Капелюх — Larose Paris

Мюлі — Malone Souliers (імовірно)

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Туфлі — Saint Laurent

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Norma Kamali

Блейзер — Max Mara

Взуття — AQUAZZURA

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Falguni Shane Peacock India

Взуття — AQUAZZURA

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Batsheva

Окуляри — Jimmy Choo

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сумка — Paco Rabanne

Взуття — Jimmy Choo

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сабо — Swedish Hasbeens

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Oscar de la Renta

Сумка — Paco Rabanne

Взуття — Celine

Прикраси — Fred Leighton

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Saint Laurent

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — L'Wren Scott

Взуття — SJP by Sarah Jessica Parker

Сумка — вінтаж з магазину Хелени Крістенсен

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Manolo Blahnik

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — Duchessa Gardini

Сумка — Christian Louboutin

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Туфлі — AQUAZZURA

Комбінезон — Gap

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Getty Images

Сумка — Fendi

Взуття — Gianvito Rossi

Пальто — вінтаж

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сумка — Sonia Rykiel

Туфлі — Isabel Marant

Пальто — London Fog

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сукня — Oscar de la Renta

Туфлі — Roger Vivier

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Взуття — AQUAZZURA (ймовірно)

