30 образів Сари Джессіки Паркер у новому "Сексі і місті"

Прем'єра продовження улюбленого багатьма серіалу відбудеться вже зовсім скоро – 9 грудня.
Під час знімань серіалу And Just Like That... ("І просто так...") акторів часто помічали на вулиці в центрі Мангеттена і, звичайно ж, вони потрапляли під приціл папараці. Особливо увага завжди була прикута до головної героїні Сари Джессіки Паркер, адже вона знову втілить свою культову роль Кері Бредшоу – журналістки, модниці та однієї з найяскравіших кіногероїнь усіх часів.
Образи Керрі завжди дивують, адже героїня не боїться носити сміливі речі, а також любить вінтаж, кутюр та гарні туфлі. Ми спробували зібрати 30 найяскравіших образів акторки, в яких вона з'явиться в десяти майбутніх серіях, щоб ви могли ближче їх розглянути.
Капелюх — Monrowe
Взуття — Celine
Намисто та кільце — Fry Powers
Браслет — Parts of Four
Спідниця — Norma Kamali
Накидка — Flora Kung
Комбінезон — Claude Montana
Взуття — Saint Laurent
Сумка — Lewis
Жакет — Dries Van Noten
Взуття — Saint Laurent
Сумка — Fendi
Сорочка — Ralph Lauren
Браслет — Fry Powers
Сукня — Carolina Herrera
Пояс — Streets Ahead USA
Взуття — Manolo Blahnik
Ювелірні вироби — Fry Powers
Взуття — Terry de Havilland
Сукня — Forever 21
Сумка — Balenciaga X Gucci
Сумка — Rebecca Moses
Боді — Capezio
Спідниця — Carolina Herrera
Ювелірні вироби — Rosa de la Cruz London
Взуття — Duchessa Gardini
Блуза — Betty Hanson
Спідниця — ALAÏA
Сукня — Judy Hornby
Взуття — Miu Miu
Капелюх — Rodney Patterson
Аксесуари — Marlo Laz
Сумка — Fendi
Взуття — Chanel
Блейзер та комбінезон — Norma Kamali Madras
Взуття — Chloe
Аксесуари — Marlolaz Jewelry, Mykita
Взуття — Saint Laurent
Сумка — Fendi
Сорочка — Ralph Lauren
Браслет — Fry Powers
Взуття — Tomo Koizumi x Emilio Pucci
Костюм — Gucci
Туфлі — Manolo Blahnik
Капелюх — Larose Paris
Мюлі — Malone Souliers (імовірно)
Туфлі — Saint Laurent
Сукня — Norma Kamali
Блейзер — Max Mara
Взуття — AQUAZZURA
Сукня — Falguni Shane Peacock India
Взуття — AQUAZZURA
Сукня — Batsheva
Окуляри — Jimmy Choo
Сумка — Paco Rabanne
Взуття — Jimmy Choo
Сабо — Swedish Hasbeens
Сукня — Oscar de la Renta
Сумка — Paco Rabanne
Взуття — Celine
Прикраси — Fred Leighton
Взуття — Saint Laurent
Сукня — L'Wren Scott
Взуття — SJP by Sarah Jessica Parker
Сумка — вінтаж з магазину Хелени Крістенсен
Взуття — Manolo Blahnik
Взуття — Duchessa Gardini
Сумка — Christian Louboutin
Туфлі — AQUAZZURA
Комбінезон — Gap
Сумка — Fendi
Взуття — Gianvito Rossi
Пальто — вінтаж
Сумка — Sonia Rykiel
Туфлі — Isabel Marant
Пальто — London Fog
Сукня — Oscar de la Renta
Туфлі — Roger Vivier
Взуття — AQUAZZURA (ймовірно)
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