30 років тому: супермодель Клаудія Шиффер показала фото з примірювання перед показом Chanel

Німка любить публікувати в Мережі архівні знімки.
54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – часто у своєму Instagram показує знімки зі свого фотоархіву – кадри з подіуму, якісь фотосесії та промокампанії.
На новій серії фотографій модель знята під час примірювання перед показом Chanel. Схоже, це була кутюрна колекція сезону весна-літо 1992 року.
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На знімках, зроблених 32 роки тому, Клаудія зазнімкована у білій сукні, схожій на робочий зразок, і у картатому жакеті. Кравець у цей час вносить коригування для ідеальної посадки виробу.
Нагадаємо, раніше супермодель Клаудія Шиффер знялася у фотосесії зі своєю дочкою-моделлю. 19-річна Клементіна Де Вер Драммонд, батько якої – режисер і продюсер Меттью Вон, схоже, вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю.
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