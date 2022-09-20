35-річна зірка "Сутінків" вперше стала мамою і показала фото дитини

Зірка вампірської саги "Сутінки" Ешлі Грін вперше стала мамою. Радісною новиною акторка поділилася в Instagram, опублікувавши ручку новонародженої доньки. Маля з'явилося на світ 16 вересня.

Ешлі зізналася, що з чоловіком Полом Коурі обрали для доньки досить незвичайне ім'ям Кінгслі Рейнн.

"І так просто – все змінилося. В одну мить ти прийшла в наш світ і все інше зникло. Решта втратила значення. Любов, якою ми охоплені, неможливо пояснити, її можна лише відчути найглибше. Ми дуже любимо тебе, крихітко. Ласкаво просимо до нашого світу", – написала у дописі Грін.

Нагадаємо, про вагітність Ешлі стало відомо у березні. Тоді вона опублікувала кілька чорно-білих світлин із чоловіком, на яких вони разом тримають у руках знімок УЗД. На останніх тижнях вагітності у липні акторка знялася у фотосесії оголеною, продемонструвавши великий живіт. У серпні зірка влаштувала грандіозну вечірку baby shower на честь майбутнього малюка.

Ешлі Грін і Пол Коурі / Фото: Associated Press

Ешлі Грін і Пол Коурі почали зустрічатися у 2013 році. Пропозицію руки та серця Пол зробив через три роки після початку їхнього роману. У 2018 році вони зіграли весілля.

Ешлі Грін / Фото: Associated Press

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