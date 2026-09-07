40-річна співачка Сіара стане мамою вп’яте

Сіара / © Інстаграм Сіари

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40-річна американська співачка Сіара та її чоловік, зірка американського футболу Рассел Вілсон, знову стануть батьками. Співачка оголосила про вагітність, опублікувавши в Instagram зворушливі знімки з помітно округлим животом.

Сіара / © Інстаграм Сіари

У спільній публікації подружжя залишило короткий, але багатозначний підпис: «Ще одна людина, яку можна кохати». Співачка зазнімкована в білій майці, джинсах і з бігуді на волоссі. Вона розвішує білі футболки дітей з їхніми іменами на них.

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Для Сіари майбутня дитина стане п’ятою, а для пари — четвертою спільною. У співачки є 12-річний син Ф’ючер від попередніх стосунків із репером Future. Разом із Вілсоном вона виховує дев’ятирічну доньку Сієнну, шестирічного сина Віна та дворічну доньку Амору.

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Сіара / © Інстаграм Сіари

Сіара / © Інстаграм Сіари

Зазначимо, Сіара та Рассел Вілсон одружилися у 2016 році й неодноразово говорили про бажання поповнити сім’ю. Після народження Амори футболіст не приховував, що хотів би ще одну дитину, жартома називаючи майбутнього малюка «Cinco» — іспанською «п’ять».

При цьому сама Сіара раніше з гумором ставилася до наполегливого бажання чоловіка стати багатодітним батьком. Тепер мрія Вілсона про п’яту дитину збудеться.

Нагадаємо, раніше про свою вагітність повідомила топмодель Шаніна Шейк.

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