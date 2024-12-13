40-річний Матьє Блазі – новий креативний директор Chanel

Він став четвертим креативним директором цього знаменитого бренду за його історію.

Після чуток та спекуляцій, Модний дім Chanel нарешті офіційно оголосив про призначення нового креативного директора. Люксовий французький Модний дім очолив 40-річний модельєр Матьє Блазі.

Він відповідатиме за всі колекції от-кутюр, пре-а-порте та лінії аксесуарів. Дизайнер має приєднатися до Модного дому у першій половині 2025 року, а свою першу колекцію представить публіці у жовтні.

"Я в захваті і відчуваю гордість від того, що приєднуюсь до чудового Дому Chanel. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з усіма командами та спільної роботи над цією новою главою", — прокоментував Матьє Блазі.

Матьє Блазі/фото: Chanel

Матьє – франко-бельгійський дизайнер, який виріс у Парижі. До призначення на посаду в Chanel працював креативним директором Bottega Veneta. Призначення його на посаду знаменитого бренду стало досить гучною подією, адже враховуючи те, що Дому Chanel 114 роки, Матьє Блазі став лише його четвертим офіційним креативним директором.

Однак окрім Блазі багато хто припускав, що бренд очолить Джон Гальяно, адже 12 грудня він заявив, що йде з бренду Maison Margiela, після 10 років роботи там. Куди переманили легендарного модельєра поки що невідомо, але, як бачимо, точно не в Chanel.

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