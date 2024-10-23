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40 років тому: Кортні Кардашян привітала сестру Кім з днем народження та показала їхні дитячі фото

40 років тому: Кортні Кардашян привітала сестру Кім з днем народження та показала їхні дитячі фото

Кортні Кардаш'ян / Фото: Associated Press

Зірка реаліті-шоу поділилася архівними знімками.

21 жовтня своє 44-річчя святкувала зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кім Кардашян. Старша сестра Кортні вирішила привітати її та опублікувати цікаві архівні фото у Instagram.

На одному з фото, зробленому понад 40 років тому, дві ще зовсім маленькі майбутні зірки позують в однакових сукнях з білим коміром і чорними бантиками.

© Instagram Кортні Кардашян
Фото: Instagram Кортні Кардашян

А на іншому – вже приблизно у 6-7 років. Швидше за все, дівчатка були зафіксовані перед походом до школи. У руках вони тримають свої ланч-бокси.

© Instagram Кортні Кардашян
Фото: Instagram Кортні Кардашян

Сама ж Кім показала у сториз, що на неї чекала вдома велика композиція з чорних надувних куль і м'якої фігури з її зображенням у бікіні, а також величезні букети з троянд біло-рожевих відтінків.

© Instagram Кім Кардашян
Фото: Instagram Кім Кардашян
© Instagram Кім Кардашян
Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у мінішортах та корсеті з відвертим декольте вийшла на червону доріжку. Вона відвідала щорічний гала-вечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі. Зірка реаліті, як завжди, вирішила виділитися та не дотримуватися дрескоду black tie, а обрала для своєї появи провокаційний вінтажний образ із весняної колекції французького бренду Mugler 1998 року.

Кім Кардаш'ян / © Associated Press
Кім Кардаш'ян / Фото: Associated Press

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