40 років тому: Кортні Кардашян привітала сестру Кім з днем народження та показала їхні дитячі фото

Зірка реаліті-шоу поділилася архівними знімками.
21 жовтня своє 44-річчя святкувала зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кім Кардашян. Старша сестра Кортні вирішила привітати її та опублікувати цікаві архівні фото у Instagram.
На одному з фото, зробленому понад 40 років тому, дві ще зовсім маленькі майбутні зірки позують в однакових сукнях з білим коміром і чорними бантиками.
А на іншому – вже приблизно у 6-7 років. Швидше за все, дівчатка були зафіксовані перед походом до школи. У руках вони тримають свої ланч-бокси.
Сама ж Кім показала у сториз, що на неї чекала вдома велика композиція з чорних надувних куль і м'якої фігури з її зображенням у бікіні, а також величезні букети з троянд біло-рожевих відтінків.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян у мінішортах та корсеті з відвертим декольте вийшла на червону доріжку. Вона відвідала щорічний гала-вечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі. Зірка реаліті, як завжди, вирішила виділитися та не дотримуватися дрескоду black tie, а обрала для своєї появи провокаційний вінтажний образ із весняної колекції французького бренду Mugler 1998 року.
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