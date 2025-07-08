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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
711
Час на прочитання
1 хв

42-річна модель Ізабелі Фонтана засвітила ідеальну фігуру в білому бікіні

Бразилійка похизувалась стрункою фігурою на відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ізабелі Фонтана

Ізабелі Фонтана / © Associated Press

42-річна бразильська супермодель та колишня зірка бренду білизни Victoria’s Secret — Ізабелі Фонтана — поділилася в Instagram знімками, зробленими в Тулумі, Мексика. На них вона позує в білому бікіні від бренду Alo, популярному серед селебріті.

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Ізабелі Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Зазначимо, Фонтана — одна з найуспішніших бразильських моделей поряд із Жизель Бундхен та Адріаною Лімою. Свою кар’єру вона розпочала, коли їй було лише 13 років. А вже у 16 років — у 1999 році — вона потрапила на сторінки каталогу Victoria’s Secret, що викликало скандал, адже раніше компанія заявляла, що не співпрацює з неповнолітніми.

Також Ізабель відрізнялася тим, що на її тілі були татуювання — у 2000-х вони були рідкістю для моделей високої моди, але Фонтана сміливо їх демонструвала, це стало її фішкою і допомогло їй виділитися і стати символом зухвалості та незалежності.

Раніше, нагадаємо, Ізабелі Фонтана оминула нові правила дрескоду кінофестивалю в Каннах. Вона вийшла на червону доріжку у сукні з високим розрізом до стегна.

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Дата публікації
Кількість переглядів
711
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