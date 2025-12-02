43-річна акторка Сієнна Міллер у прозорій сукні повідомила про третю вагітність

Сієнна Міллер / © Associated Press

Напередодні свого 44-го дня народження, яке вона відсвяткує 28 грудня, акторка Сієнна Міллер повідомила, що чекає на третю дитину. Про те, що незабаром у її сім’ї настане поповнення, Міллер продемонструвала дуже оригінально — вийшла в абсолютно прозорій сукні на фотокол церемонії Pandora Fashion Awards 2025, що відбулася в лондонському Королівському Альберт-голі.

Сієнна Міллер / © Associated Press

На акторці була біла сукня від Givenchy, створена дизайнером Сарою Бертон для колекції весна-літо 2026. Вбрання мало глибоке декольте з чашками, а спідниця була довгою і зробленою з сітчастої тканини, з-під якої просвічувалися білі труси та вже доволі великий живіт.

Сієнна Міллер / © Associated Press

Образ Сієнна доповнила туфлями пудрового кольору з торочкою, довгими сережками з намистинами і зачіскою з довгим волоссям, яке було укладене в легкі хвилі, і в цьому образі вона нагадувала картину Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Сієнна Міллер / © Associated Press

На заході Міллер з’явилася з батьком майбутньої дитини — своїм бойфрендом Олі Гріном, який на 14 років молодший за неї. Вони разом від 2022 року, і це буде вже друга їхня спільна дитина: у них уже є донька, яка народилася в грудні 2023 року. В акторки також є старша донька Марлоу від попередніх стосунків з актором Томом Старріджем.

Сієнна Міллер та Олі Грін / © Associated Press

Нагадаємо, що про попередню вагітність акторка повідомила так само — вийшла на червону доріжку і продемонструвала великий живіт.