Шоу-бізнес
250
1 хв

44-річна акторка Сієнна Міллер стала мамою втретє

Батьком дитини став бойфренд зірки, який молодший за неї на 14 років.

Юлія Кудринська
Сієнна Міллер

Сієнна Міллер / © Associated Press

У грудні 2025-го стало відомо, що акторка Сієнна Міллер знову вагітна. Про свій цікавий стан вона заявила на фотоколі церемонії Pandora Fashion Awards 2025, вийшовши до фотографів в абсолютно прозорій сукні від Givenchy, створеній дизайнеркою Сарою Бертон для колекції весна-літо 2026.

Сієнна Міллер і Олі Грін / © Associated Press

І ось, за інформацією E! News, Сієнна вже народила. «Це трапилося, — сказала акторка Віллу Марфуджі в ексклюзивному інтерв’ю, — У мене по сусідству маленька дитина. Мені здається, що навіть будувати речення стає непросто. Я дуже мало сплю, але шалено люблю свого малюка». Однак Міллер не розкрила ні статі, ні імені своєї третьої дитини.

Батько дитини — актор Олі Грін, який на 14 років молодший за акторку. Вони разом із 2022 року, і це вже друга їхня спільна дитина: вони виховують доньку, яка народилася в грудні 2023 року. У Сієни також є старша донька Марлоу від попередніх стосунків з актором Томом Старріджем.

Сієнна Міллер і Олі Грін / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, про свою другу вагітність заявила модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» і «Міс Всесвіт-2012», Олівія Калпо.

