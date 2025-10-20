ТСН у соціальних мережах

44-річна Джессіка Альба позувала в бікіні на пляжі в Австралії

Зірка показала фото з відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

44-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» і «Місто гріхів», опублікувала в Instagram серію фото, зроблених, судячи з підпису, на одному з пляжів в Австралії. Що там робить, зірка не розповіла — можливо, вона там відпочиває або прилетіла на роботу.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка позувала в строкатому бікіні, чорній бейсболці та сонцезахисних окулярах.

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Фігура мами трьох дітей має приголомшливий вигляд — це результат регулярних занять у залі. Вона полюбляє кардіотренування на велотренажері, стежить за харчуванням і відмовляється від мучного, солодкого, солоного й алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно Джессіка Альба розлучилася зі своїм чоловіком — 46-річним Кешем Ворреном, з яким була одруженою 16 років. Однак вона вже не самотня. Акторка перебуває у стосунках з актором Денні Раміресом, який на 12 років молодший за неї.

Раніше зірка показувала фото своїх дорослих доньок на честь Міжнародного дня доньки.

Стильні образи і сімейні світлини Джесіки Альби (23 фото)

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба і Кеш Воррен / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Getty Images

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессіка Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба_2 / © Инстагарам Джессика Альба

© Инстагарам Джессика Альба

