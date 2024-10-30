44-річна Кім Кардашян показала свою фігуру без фотошопу

Зірку реаліті часто звинувачують у тому, що вона редагує свої фото у спеціальних програмах.
Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кім Кардашян, яка нещодавно відзначила своє 44-річчя, представила новинки та хіти продажів свого бренду спідньої білизни та одягу Skims. Вона приміряла різний одяг та знімала себе на відео у дзеркало.
Так, Кім позувала в білому ангоровому комплекті, що складався з топу на зав'язках та стрінгів, комплекті з топу та шортів, білому комплекті із трикотажу з довгою спідницею.
Зазначимо, що в такому комплекті з ангори знімалася в рекламі для бренду Rhode його засновниця Гейлі Бібер. Тоді дівчина позувала під пальмою.
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