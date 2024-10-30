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44-річна Кім Кардашян показала свою фігуру без фотошопу

44-річна Кім Кардашян показала свою фігуру без фотошопу

Кім Кардаш'ян / Фото: Associated Press

Зірку реаліті часто звинувачують у тому, що вона редагує свої фото у спеціальних програмах.

Зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерка Кім Кардашян, яка нещодавно відзначила своє 44-річчя, представила новинки та хіти продажів свого бренду спідньої білизни та одягу Skims. Вона приміряла різний одяг та знімала себе на відео у дзеркало.

Так, Кім позувала в білому ангоровому комплекті, що складався з топу на зав'язках та стрінгів, комплекті з топу та шортів, білому комплекті із трикотажу з довгою спідницею.

© Instagram Кім Кардашян
Фото: Instagram Кім Кардашян
© Instagram Кім Кардашян
Фото: Instagram Кім Кардашян
© Instagram Кім Кардашян
Фото: Instagram Кім Кардашян

Зазначимо, що в такому комплекті з ангори знімалася в рекламі для бренду Rhode його засновниця Гейлі Бібер. Тоді дівчина позувала під пальмою.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер
Гейлі Бібер / Фото: Instagram Гейлі Бібер

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