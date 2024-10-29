44-річна модель Жизель Бундхен вагітна третьою дитиною

За даними People, 44-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – перебуває в очікуванні своєї третьої дитини, батьком якої є її бойфренд – 35-річний інструктор з джиу-джитсу Хоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається із червня 2023 року.

Якщо для Жизель дитина стане третьою – вона виховує двох дітей – 14-річного сина Бенджаміна та 11-річну доньку Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, то для Хоакіма це буде первісток.

Жизель Бундхен із сином / Фото: Getty Images

Жизель Бундхен з дочкою Вівіан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Жизель і Том підтвердили своє розлучення у жовтні 2022 року. "Рішення про розірвання шлюбу ніколи не буває легким, але ми віддалилися один від одного, і хоча, звичайно, важко пережити щось подібне, я почуваюся вдячною за той час, що ми провели разом, і завжди бажаю Тому тільки найкращого", — написала тоді модель в Instagram.

Жизель Бундхен та Том Бреді / Фото: Associated Press

Після розлучення зі своїм чоловіком-зіркою футболу вона переїхала до Маямі, щоб жити там постійно. "Маямі схожий на Бразилію — мені подобається, наскільки там доброзичливі люди", — сказала Жизель.

Раніше, нагадаємо, стало відомо про другу вагітність американської акторки Дженніфер Лоуренс. Після оголошення гарної новини вона вже встигла вийти в світ. 34-річна зірка відвідала прем'єру документального фільму Zurwaski v Texas у Голлівуді. Для цього заходу вона обрала лаконічне вбрання від Модного дому Dior, з яким давно співпрацює.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

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