45-річна Адріана Ліма здивувала своєю зовнішністю на Тижні моди: про що говорять у Мережі

Адріана Ліма / © Getty Images

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45-річна Адріана Ліма стала однією з головних зірок закриття Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Колишня «ангел» Victoria’s Secret з’явилася на заході в Мадриді й знову опинилася в центрі уваги завдяки своїй зовнішності.

Модель відвідала вечірку в Музеї королеви Софії. Для виходу Адріана обрала довгу чорну сукню з відкритою спиною. Волосся вона зібрала у високий тугий хвіст, а в макіяжі зробила акцент на губах і пишних віях.

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Адріана Ліма / © Getty Images

Фотографії з заходу швидко поширилися в соціальних мережах. Користувачі почали порівнювати нинішні знімки Ліми з її фотографіями кількох років тому, відзначаючи більш виразні вилиці, схудлу фігуру та загалом змінений образ моделі. Деякі шанувальники навіть назвали її нинішню зовнішність поверненням до епохи Victoria’s Secret.

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При цьому розмови про зовнішність Ліми супроводжують її вже декілька років. У 2023 році модель зіткнулася з критикою після появи на прем’єрі фільму «Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій». Тоді вона пояснила зміни у зовнішності відновленням після народження третьої дитини та різко відповіла хейтерам і тим, хто дозволяв собі обговорювати її обличчя.

Адріана Ліма у 2023 році / © Associated Press

Зараз же шанувальники знову активно обговорюють фотографії моделі. При цьому сама Ліма не згадувала про будь-які секрети перетворення чи косметичні процедури. Одні пов’язують її нинішню форму з інтенсивними тренуваннями, інші припускають, що вона зробила кругову підтяжку обличчя та видалила грудочки Біша.

Проте зараз Адріана Ліма має просто приголомшливий вигляд.

Раніше в Мережі всі обговорювали п’яту вагітність 40-річної Сіари.

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