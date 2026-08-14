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- Шоу-бізнес
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45-річна Джессіка Альба похизувалася струнку фігуру в бікіні з тигровим принтом
Зірка опублікувала фото з відпочинку у компанії дітей та коханого.
45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», поділилася в Instagram добіркою фотографій, показавши, як проходить її серпень, і одним із найяскравіших кадрів став знімок у мініатюрному купальнику з анімалістичним принтом.
Альба у тигровому бікіні з трикутними чашками зробила селфі. Свій образ вона доповнила бордовими сонцезахисними окулярами-«лисичками», багатошаровими золотими ланцюжками та сережками-кільцями. Волосся акторка зібрала у недбалу зачіску.
На інших знімках Альба показала сімейний відпочинок, гру в гольф із сином і подругою, розваги на пляжі та романтичні моменти з бойфрендом — 33-річним актором Денні Раміресом.
Нагадаємо, раніше Джессіка Альба разом зі своїм коханим відвідала фінал чемпіонату світу з футболу.