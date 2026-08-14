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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
37
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1 хв

45-річна Джессіка Альба похизувалася струнку фігуру в бікіні з тигровим принтом

Зірка опублікувала фото з відпочинку у компанії дітей та коханого.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джессіка Альба

Джессіка Альба

45-річна акторка Джессіка Альба, широко відома всім за фільмами «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів», поділилася в Instagram добіркою фотографій, показавши, як проходить її серпень, і одним із найяскравіших кадрів став знімок у мініатюрному купальнику з анімалістичним принтом.

Джессіка Альба

Джессіка Альба

Альба у тигровому бікіні з трикутними чашками зробила селфі. Свій образ вона доповнила бордовими сонцезахисними окулярами-«лисичками», багатошаровими золотими ланцюжками та сережками-кільцями. Волосся акторка зібрала у недбалу зачіску.

На інших знімках Альба показала сімейний відпочинок, гру в гольф із сином і подругою, розваги на пляжі та романтичні моменти з бойфрендом — 33-річним актором Денні Раміресом.

Джессіка Альба з сином

Джессіка Альба з сином

Джессіка Альба

Джессіка Альба

Джессіка Альба зі своїм коханим

Джессіка Альба зі своїм коханим

Джессіка Альба зі своїм коханим

Джессіка Альба зі своїм коханим

Джессіка Альба з бойфрендом

Нагадаємо, раніше Джессіка Альба разом зі своїм коханим відвідала фінал чемпіонату світу з футболу.

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