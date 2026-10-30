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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
451
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1 хв

45-річна Крістіна Агілера позувала оголеною у ванні

Співачка опублікувала сміливе фото в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Крістіна Агілера

Крістіна Агілера / © Associated Press

Американська співачка Крістіна Агілера опублікувала в Instagram відверте фото, яке привернуло увагу її шанувальників. 45-річна артистка позувала повністю оголеною у ванні, прикривши інтимні частини тіла емодзі у вигляді привидів.

На фотографії Агілера сидить у ванні, наповненій водою. Її світле волосся розпущене.

Крістіна Агілера, фото: instagram.com/xtina

Крістіна Агілера, фото: instagram.com/xtina

Співачка вирішила додати до знімка нотку наближення Геловіну, використавши кумедні емодзі, які водночас приховали оголеність. «Останні штрихи перед Xtinaween», — підписала публікацію зірка, натякнувши на підготовку до святкування Геловіну.

Шанувальники не залишили цей відвертий кадр без уваги й активно обговорювали його в коментарях. Агілера регулярно експериментує з образами й не боїться демонструвати свою ефектну зовнішність, обираючи для публічних виходів і фотосесій сміливі стилістичні рішення.

Нагадаємо, раніше Крістіна Агілера вразила відвертим готичним образом із прозорим верхом та високими чоботами.

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