45-річна Крістіна Агілера позувала оголеною у ванні

Крістіна Агілера / © Associated Press

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Американська співачка Крістіна Агілера опублікувала в Instagram відверте фото, яке привернуло увагу її шанувальників. 45-річна артистка позувала повністю оголеною у ванні, прикривши інтимні частини тіла емодзі у вигляді привидів.

На фотографії Агілера сидить у ванні, наповненій водою. Її світле волосся розпущене.

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Крістіна Агілера, фото: instagram.com/xtina

Співачка вирішила додати до знімка нотку наближення Геловіну, використавши кумедні емодзі, які водночас приховали оголеність. «Останні штрихи перед Xtinaween», — підписала публікацію зірка, натякнувши на підготовку до святкування Геловіну.

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Шанувальники не залишили цей відвертий кадр без уваги й активно обговорювали його в коментарях. Агілера регулярно експериментує з образами й не боїться демонструвати свою ефектну зовнішність, обираючи для публічних виходів і фотосесій сміливі стилістичні рішення.

Нагадаємо, раніше Крістіна Агілера вразила відвертим готичним образом із прозорим верхом та високими чоботами.

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