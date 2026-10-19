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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

45-річна супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на подіум Victoria’s Secret Fashion Show

Саме завдяки цьому шоу вона прославилася на весь світ і тепер його не пропускає. Алессандра Амбросіо — головна зірка кожного показу бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Супермодель Алессандра Амбросіо знову взяла участь у Victoria’s Secret Fashion Show і ця поява стала для зірки ювілейною, адже це був її 20-й вихід на подіум цього відомого білизняного бренду.

Грандіозне шоу відбулося в Лос-Анджелесі і під час нього 45-річна Алессандра продемонструвала два образи. Для першого виходу стилісти шоу обрали для зірки об’ємну рожеву спідницю-балон асиметричного крою зі шлейфом і рожевий бюстгальтер, оздоблений блискітками.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Образ доповнювали яскраво-рожеві туфлі на високих підборах і довгі сережки з логотипом бренду. Модель на подіцмі бренду — як риба у воді — усміхалась, почувалась дуже впевнено і посилала глядачам повітряні поцілунки й грайливо розмахувала спідницею.

Другий образ моделі складався з білого бюстгальтера та відповідних трусів, які вона доповнила ефектними сріблястими крилами з довгою торочкою. Також у образі були такі гламурні деталі як коштовності з камінням і сріблясті босоніжки.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Наприкінці шоу Амбросіо, як одна з найвідоміших моделей бренду, очолила колону з учасниць шоу, які виходили на подіум того вечора.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 / © Associated Press

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 / © Associated Press

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 / © Associated Press

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 / © Associated Press

Алессандра вперше взяла участь у показі Victoria’s Secret 2000 року, а офіційний статус янгола бренду отримала 2004-го. Модель також двічі отримувала почесну можливість продемонструвати культовий Fantasy Bra — у 2012 та 2014 роках. Цього року ця честь дісталася Кайлі Дженнер, яка дебютувала на шоу Victoria’s Secret у бюстгальтері Fantasy Bra, який дизайнер Джейкоб Арабо з ювелірного бренду Jacob & Co. — він був найдорожчим в історії показів.

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер / © Getty Images

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