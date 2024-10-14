45 років тому: Різ Візерспун показала дитяче фото з братом

Акторка поділилася архівним сімейним знімком.
48-річна акторка, володарка премії "Оскар", продюсерка – Різ Візерспун – опублікувала у своєму Instagram архівне фото, яке було зроблено понад 45 років тому.
На фото вона знята зі своїм старшим братом Джоном у дитинстві, вони разом читають книгу. Таким чином вона вирішила привітати його з днем народження – 15 жовтня Джону виповниться 51 рік.
І показала, як вони змінилися за минулий час. Різ зазнімкована, як завжди, з усмішкою на обличчі.
Нагадаємо, раніше Різ Візерспун з'явилася на заході в Лос-Анджелесі – конференцію Shine Away. Вона одягла елегантну сукню персикового відтінку з короткими рукавами та слінгбеки. Прикрашали вбрання великі гудзики, а також тонкий пояс на талії із пряжкою. Свій образ акторка доповнила золотими прикрасами та ніжним макіяжем із персиковою помадою.
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