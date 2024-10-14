45 років тому: Різ Візерспун показала дитяче фото з братом

48-річна акторка, володарка премії "Оскар", продюсерка – Різ Візерспун – опублікувала у своєму Instagram архівне фото, яке було зроблено понад 45 років тому.

Фото: Instagram Різ Візерспун

На фото вона знята зі своїм старшим братом Джоном у дитинстві, вони разом читають книгу. Таким чином вона вирішила привітати його з днем народження – 15 жовтня Джону виповниться 51 рік.

І показала, як вони змінилися за минулий час. Різ зазнімкована, як завжди, з усмішкою на обличчі.

Фото: Instagram Різ Візерспун

Нагадаємо, раніше Різ Візерспун з'явилася на заході в Лос-Анджелесі – конференцію Shine Away. Вона одягла елегантну сукню персикового відтінку з короткими рукавами та слінгбеки. Прикрашали вбрання великі гудзики, а також тонкий пояс на талії із пряжкою. Свій образ акторка доповнила золотими прикрасами та ніжним макіяжем із персиковою помадою.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Читайте також:

Красиві вечірні вбрання актриси Різ Візерспун (19 фото)