46-річна Керрі Вашингтон підкреслила струнку фігуру червоною сукнею, яку одягала Вітні Г'юстон

Вашингтон вийшла у світ у вбранні, у якому 27 років тому з'являлася Вітні Г'юстон.

Керрі Вашингтон відвідала фестиваль American Black Film, який відбувся у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Там акторка постала в ефектному аутфіті. Вона підкреслила струнку фігуру вінтажною оксамитовою червоною сукнею з американською проймою від бренду Marc Bouwer.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Саме у цій сукні на BET's Walk of Fame awards у 1996 році виступила легендарна Вітні Г'юстон.

Свій образ Керрі доповнила червоними шкіряними туфлями-човниками на шпильках. Волосся вона накрутила на кінчиках, зробила макіяж смокі-айс, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руки – каблучками з діамантами. Довгий червоний манікюр завершив гарний лук Вашингтон.

Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Керрі Вашингтон прийшла на прем'єру стрічки "Школа добра і зла" у Лос-Анджелесі у стильному костюмі від Ralph Lauren. Ансамбль складався із трикотажного укороченого топа-поло фісташкового кольору, який оголював її плаский живіт.

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