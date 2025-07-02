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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
523
Час на прочитання
1 хв

48-річна Сара Мішель Геллар у купальнику блиснула фігурою на відпочинку в Італії

Акторка з подругою полетіла на Сардинію, звідки публікує яскраві фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

Традиційно Італія користується популярністю серед селебріті під час літніх відпусток. 48-річна акторка, зірка серіалу «Баффі — винищувачка вампірів» Сара Мішель Геллар не стала винятком. Вона полетіла на відпочинок на Сардинію у компанії своєї подруги, а фото з відпустки показала у своєму Instagram.

Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

Сара в яскравому жовтому купальнику і чорних сонцезахисних окулярах позувала на яхті, з якої потім зістрибнула у воду.

Сара Мішель Геллар із подругою

Сара Мішель Геллар із подругою

Цікаво, що півтора року тому акторка вже показувала фото в цьому ж купальнику, і ми маємо можливість порівняти, як змінилася її фігура за цей час.

Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

Також Геллар блиснула фігурою в чорному купальнику і продемонструвала літній образ у строкатій мінісукні з довгими рукавами.

Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар

48-річна зірка має чудовий вигляд. Щоб підтримувати себе у формі, вона активно займається спортом. У своєму мікроблогу саме напередодні пляжного відпочинку вона показувала своє інтенсивне тренування у залі.

Раніше, нагадаємо, Сара Мішель Геллар з’явилася на світському заході у срібній сукні з паєтками.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

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