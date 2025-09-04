48-річна Шакіра блиснула фігурою в бікіні на пляжі

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Наразі 48-річна колумбійська співачка Шакіра перебуває у своєму світовому турі під назвою Las Mujeres Ya No Lloran, що триватиме до кінця 2025 року та вже став культурним і економічним феноменом та найуспішнішим у її кар’єрі. Під час своїх яскравих шоу зірка змінює на сцені безліч вбрань, які створені для неї ексклюзивно відомими брендами.

Незважаючи на велику кількість роботи, Шакіра встигла знятися в рекламі свого бренду Isima — косметики по догляду за волоссям. Вона позувала на пляжі в хвилях океану. На фото колумбійка зображена в блискучому бронзовому бікіні з бахромою і бісером.

«Дикунка на пляжі в Мексиці», — так підписала фото співачка.

Шакіра має приголомшливий вигляд, і це не дивно, адже вона активно займається спортом і обожнює танці. Співачка тренується 5-6 днів на тиждень під керівництвом персонального тренера, поєднуючи кардіо і силові вправи. Також вона дотримується збалансованої дієти, харчуючись кожні 2-3 години і обов’язково з’їдаючи свою норму білка.

Раніше, нагадаємо, Шакіра сяяла на концерті в Чикаго. Вона вийшла на сцену фестивалю Suenos у Грант-парку в блискучій мінісукні рожевого кольору, усипаній стразами.

Шакіра / © Getty Images