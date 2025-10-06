48-річна Шакіра блиснула стрункою фігурою в яскравому штанному костюмі

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

До кінця 2025 року 48-річна колумбійська співачка Шакіра перебуває у своєму світовому турі під назвою Las Mujeres Ya No Lloran, який має колосальний успіх. Під час своїх яскравих шоу зірка змінює на сцені безліч вбрань, ексклюзивно створених для неї відомими брендами.

Однак незважаючи на завантаженість під час туру, Шакіра встигає зніматися у промокампаніях свого бренду Isima — косметики для догляду за волоссям. Для рекламних знімків вона приміряла яскраві образи — рожевий і бузковий корсети, а також червоний штанний костюм, який одягла з бюстгальтером-топом до тону.

У коментарях під фото фанати співачки засипали її компліментами за струнку й підтягнуту фігуру, яка є результатом її регулярних тренувань — Шакіра займається спортом 5–6 днів на тиждень під керівництвом персонального тренера, поєднуючи кардіо та силові вправи.

