49-річна Лів Тайлер з’явилася на публіці в ефектному пальті з квітковою вишивкою

Лів Тайлер / © Getty Images

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Американська акторка Лів Тайлер вперше за довгий час з’явилася на світському заході та продемонструвала елегантний образ. 49-річна зірка фільму «Володар перснів» відвідала закриту вечерю в Беверлі-Гіллз, де привернула увагу незвичайним пальто з квітковою вишивкою.

Захід Carolyn Murphy x La DoubleJ Sisterhood of Light організувала супермодель Керолін Мерфі на честь своєї співпраці з італійським брендом La DoubleJ.

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Лів Тайлер / © Getty Images

Для виходу Лів обрала ефектне чорно-біле пальто з великою квітковою вишивкою та виразним орнаментом. Під нього акторка одягла лаконічну чорну водолазку. Завершили образ оригінальна сумочка-клатч із квітковим принтом та стримані прикраси.

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Тайлер залишила своє темне волосся розпущеним, уклавши його м’якими хвилями з центральним проділом. У макіяжі знаменитість зробила ставку на природність: ніжно-рожеву помаду, легкий рум’янець і делікатний акцент на очах.

Нагадаємо, раніше Лів Тайлер в обтислій сукні та з червоною помадою відвідала прем’єру фільму «Капітан Америка».

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