5 фото медалістки Олімпійський ігор Ірини Коляденко з квітами

25-річна спортсменка любить квіти і часто з ними фотографується.
Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко здобула срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Для неї це друга медаль у карʼєрі на рівні Олімпіади (вона має бронзову медаль у Токіо2020).
У фіналі змагань (вагова категорія до 62 кг) українка поступилася японці Мотоці Сакурі, яка є другим номером світового рейтингу.
Вітаємо Ірину зі "сріблом"! З цієї нагоди ми погортали її Instagram-сторінку і помітили, що у неї є чимало світлин із квітами, тож зібрали топ-5 найкращих.
Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала "золото" у стрибках у висоту на Олімпійських іграх 2024, у білосніжному костюмі відвідала захід відомого годинникового бренду Omega.
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