Варто послухати: 5 польських пісень про Україну

Поляки ще здавна присвячували композиції українцям. І продовжують це робити.

У Польщі 3 травня святкують День конституції. Це 231-а річниця з дня проголошення першої конституції країни. З цієї нагоди ми вирішили зробити добірку польських пісень про Україну, як знак подяки польському народу за їхню підтримку з першого дня війни, яку розв'язала Росія проти України.

Putin

Зовсім нещодавно трек під назвою Putin польського виконавця Cypis підірвав Мережу. Всього за кілька днів репкомпозиція із нецензурною лайкою стала трендом у TikTok і потрапила до чартів Spotify і Apple Music.

Відео на Youtube-каналі репера досягло понад 12 мільйонів переглядів.

Музикант присвятив пісню Україні і її боротьбі проти російських окупантів. Він засуджує жорстоку війну Росії на території України і висловив своє негативне ставлення до Путіна.

Cypis підтримує Україну, збирає гуманітарну допомогу і допомагає українським біженцям.

"Сьогодні кожен із нас може бути корисним Україні. В межах акції Protest wyspiewany ви можете допомогти подарунком, словом або творчістю", - звернувся Cypis до поляків.

Mamy siebie/"Ми маємо один одного"

Польський композитор, музичний продюсер і диригент Адам Штаба разом з оркестром Польського радіо у Варшаві нещодавно презентували пісню "Ми маємо один одного", яка стала символом підтримки польськими митцями українського народу. Композицію виконали польською та українською мовами.

"Допомагаємо різними способами, але головне – докласти максимум зусиль. Я надіслав текстові повідомлення всім артистам, яких найбільше шанував, і вони всі погодилися. Незалежно від того, з яких музичних світів ми походимо, ми об’єдналися, щоб нас краще чули, щоб показати єдність з українцями та підбадьорити їх у несправедливості та стражданнях, яких вони зазнали", - сказав Штаба в ефірі "Радіо Два".

У записі композиції взяли участь популярні польські артисти, оркестр Польського радіо у Варшаві, хор TGD та Польського радіо та ритмсекція оркестру Адама Штаби.

Podaj Rękę Ukrainie/"Подай руку Україні"

Польський гурт Tarakа створив пісню Podaj Rękę Ukrainie/"Подай руку Україні", яку присвятив Революції Гідності в Україні. До речі, з цим треком музиканти виступили на сцені "Євромайдану" у Києві.

У кліпі показані приголомшливі кадри протистояння на вулиці Грушевського та мільйонних мітингів на Євромайдані.

Тоді найбільші польські канали і радіостанції одночасно у своїх ефірах транслювали цю композицію.

Гурт Tarakа навіть випустив благодійний альбом "Подай руку Україні", який продавали у всьому світі. Отримані гроші від продажу дисків пішли на підтримку сімей постраждалих активістів Євромайдану.

O tobie myślę w zimną noc/"Про тебе думаю в холодну ніч"

Легендарний польський рокгурт "Будка суфлера" випустили кліп на пісню O tobie myślę w zimną noc ("Про тебе думаю в холодну ніч"), присвячену Україні. В ній йдеться про кохання на тлі війни Росії проти України.

"Війна – це неймовірно жорстока річ. Це змінює все і всіх. Вона безсила лише проти кохання. Це також змінило наші музичні плани", – сказали польські рокери.

Кліп зняла українка Ірина Фролова, в якому знялися біженці з України.

Hej, Sokoły!/"Гей, соколи!"

У 1999 році саундтреком до польського фільму "Вогнем і мечем" режисера Єжи Гоффмана стала пісня Hej Sokoły/"Гей, соколи!"

У ній розповідається про козака, який поїхав на чужину і тужить за Батьківщиною та дівчиною. Пісня отримала велику популярність під час радянсько-польської війни, коли бойові дії велись і на заході України.

Є різні версії того, хто насправді є автором композиції. Одні говорять, що це польсько-український поет Томаш Падура, який жив у XІX столітті в Україні. Хоча польсько-український дует науковців Ольга Харчишина і Богдан Гальчак спростовують цю версію.

Вони також ставлять під сумнів версію про те, що автором пісні є польський композитор словацького походження Мацей Камінський.

За словами дослідників, пісня "Гей соколи!" виникла у середовищі поляків-переселенців із України до Польщі у середині ХХ століття. У ній використано текстову канву польської пісні з XIX століття - Żal za Ukrainą, яку доповнено новим зачином та приспівом.

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