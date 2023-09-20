5 правил щасливих стосунків: поради від Євгена Кота і Наталії Татарінцевої

Майстер танцювальних сенсів, автор всеукраїнського танцювального шоу "Танцюй зі мною, Україно" Євген Кот і його дружина, тренерка, майстер спорту з художньої та естетичної гімнастики, інфлюенсерка жіночності Наталія Татарінцева напередодні туру поділилися секретами щасливих стосунків.

Постійне спілкування

Перша порада щодо щасливих стосунків – це постійне спілкування і відкритість. Діліться одне з одним своїми переживаннями, емоціями, як негативними, так і позитивними моментами.

Євген Кот і Наталія Татарінцева/Пресслужба

Не ставте рамки

Друга порада – не обмежувати одне одного. Не ставити рамки партнеру в його/її діях. Не забороняти одне одному робити різні речі, не створювати обмежень навіть у поганих думках чи фантазіях. Довіряйте одне одному й не мовчіть про свої почуття та дії.

Маленькі та великі сюрпризи

Третя порада – робити одне одному маленькі сюрпризи й подарунки. Такі як, наприклад, Євген зробив у день народження коханої, адже вони можуть бути особливо важливими. Не забувайте про це.

Євген Кот/Пресслужба

Спільне харчування

Четверта порада – смачно харчуватися разом, годувати одне одного. Це може бути в автівці під час подорожі, на вулиці або вдома, коли ви не маєте можливості кудись піти. Готування і споживання їжі разом може бути веселим і смачним, корисним і здоровим для обох.

Регулярний секс

П'ята порада – кохайтеся! Важливо передавати енергію через секс, не забувайте про це.

Наталія Татарінцева/Пресслужба

Підтримуйте, піклуйтеся, завжди поважайте та кохайте одне одного!

Нагадаємо, Євген Кот презентував авторське шоу "Танцюй зі мною, Україно" на підтримку ініціативи Фонду Сергія Притули, в якому вперше з ним на одній сцені виступить дружина Наталія Татарінцева.

Євген Кот і Наталія Татарінцева/Пресслужба

Проєкт готували протягом чотирьох місяців. У ньому також візьмуть участь кращі танцівники країни. Його покажуть у різних куточках України. За словами Кота, це шоу про переживання, надію і віру в майбутнє України. Воно складатиметься з трьох частин: "Танцюй", "Зі мною", "Україно". Особливий блок буде присвячений українській культурі, традиціям і нашій самоідентифікації.

Євген Кот і Наталія Татарінцева/Пресслужба

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