5 правил щасливих стосунків: поради від Євгена Кота і Наталії Татарінцевої

Майстер танцювальних сенсів, автор всеукраїнського танцювального шоу "Танцюй зі мною, Україно" Євген Кот і його дружина, тренерка, майстер спорту з художньої та естетичної гімнастики, інфлюенсерка жіночності Наталія Татарінцева напередодні туру поділилися секретами щасливих стосунків.
Постійне спілкування
Перша порада щодо щасливих стосунків – це постійне спілкування і відкритість. Діліться одне з одним своїми переживаннями, емоціями, як негативними, так і позитивними моментами.
Не ставте рамки
Друга порада – не обмежувати одне одного. Не ставити рамки партнеру в його/її діях. Не забороняти одне одному робити різні речі, не створювати обмежень навіть у поганих думках чи фантазіях. Довіряйте одне одному й не мовчіть про свої почуття та дії.
Маленькі та великі сюрпризи
Третя порада – робити одне одному маленькі сюрпризи й подарунки. Такі як, наприклад, Євген зробив у день народження коханої, адже вони можуть бути особливо важливими. Не забувайте про це.
Спільне харчування
Четверта порада – смачно харчуватися разом, годувати одне одного. Це може бути в автівці під час подорожі, на вулиці або вдома, коли ви не маєте можливості кудись піти. Готування і споживання їжі разом може бути веселим і смачним, корисним і здоровим для обох.
Регулярний секс
П'ята порада – кохайтеся! Важливо передавати енергію через секс, не забувайте про це.
Підтримуйте, піклуйтеся, завжди поважайте та кохайте одне одного!
Нагадаємо, Євген Кот презентував авторське шоу "Танцюй зі мною, Україно" на підтримку ініціативи Фонду Сергія Притули, в якому вперше з ним на одній сцені виступить дружина Наталія Татарінцева.
Проєкт готували протягом чотирьох місяців. У ньому також візьмуть участь кращі танцівники країни. Його покажуть у різних куточках України. За словами Кота, це шоу про переживання, надію і віру в майбутнє України. Воно складатиметься з трьох частин: "Танцюй", "Зі мною", "Україно". Особливий блок буде присвячений українській культурі, традиціям і нашій самоідентифікації.
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