5 причин переглянути комедію "Без образ" із Дженніфер Лоуренс у головній ролі

За сюжетом стрічки після конфіскації авто водійка Uber Медді вирішує будь-що знайти роботу, аби не втратити ще й будинок. Серед величезного списку вакансій вона знаходить доволі незвичну пропозицію: заможні батьки сором’язливого підлітка пропонують Медді зустрічатися з їхнім сином, аби допомогти тому стати більш розкутим поруч із дівчатами. Проте знайти спільну мову з хлопцем виявляється не так просто...

Кадри з фільму "Без образ"

Ми підготували для вас п'ять причин, чому цей фільм вартий вашої уваги.

Перший комедійний фільм Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс має великий знімальний бекграунд за плечами, проте до фільму "Без образ" у її фільмографії не було жодної комедії. Попри те, що акторка давно мріяла спробувати себе у комедійному жанрі, жодна з історій не приваблювала ні сюжетом, ні сценарним наповнення. Усе змінилося, коли режисер та за сумісництвом близький друг Дженніфер Джин Ступніцкі поділився драфтовою версією сценарію. Історія настільки сподобалася акторці, що вже згодом розпочалися знімання фільму. Тож обов’язково радимо подивитися стрічку, щоб зробити свій висновок чи вдалося команді створити справді комедійну історії.

Кадри з фільму "Без образ"

Гумор

Якщо ви скучили за комедіями без цензури, з купою жартів та смішних поворотів сюжету, тоді "Без образ" – це саме те кіно, яке змусить вас сміятися протягом усього фільму, а потім ще й цитувати головних героїв у компанії друзів.

Кадри з фільму "Без образ"

Режисер родом з України

Так-так, ви правильно прочитали. Режисер фільму Джин Ступніцкі має українське коріння. Чоловік народився у Києві, а згодом разом з батьками переїхав до Чикаго. Проте, чим не причина підтримати своїх?

Неймовірна енергетика Дженніфер Лоуренс

Лоуренс настільки органічно влилась у роль, що одразу стає зрозуміло, чому раніше акторка відмовлялася від комедійних ролей. Її героїня Медді шалена, пристрасна, запальна і неймовірно енергійна. Але за фасадом кумедності ховається неймовірна ліричність і зворушливість героїні. І це поєднання якостей підкупає.

Кадри з фільму "Без образ"

Небанальний сюжет

Ми звикли, що у більшості випадків комедійні історії не несуть жодної глибини та більше спрямовані на те, щоб просто розсмішити аудиторію. Проте не у випадку зі стрічкою "Без образ". Тут сценаристам вдалося наповнити фільм не лише чудовим гумором, але й підняти важливі питання дорослішання, сприйняття себе та пошук власного місця у соціумі. І вони змогли поєднати ці компоненти так легко й ненав’язливо, що післясмак стрічка залишає приємний і легкий.

Кадри з фільму "Без образ"

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