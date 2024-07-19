50-річна Кейт Бекінсейл блиснула стрункою фігурою в купальнику

50-річна Кейт Бекінсейл нещодавно провела цілих шість тижнів у лікарні. Причину власної госпіталізації зірка приховує. Вперше після хвороби вона вййшла у світ на початку травня на благодійний вечір короля Чарльза III The King's Trust 2024 Global Gala, який пройшов у Нью-Йорку. Актриса мала гарний та схудлий вигляд. Вона вдягла ефектну асиметричну білу сукню з органзи від Bronx and Banco зі скульптурною хвилеподібною структурою від плеча до подолу.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

І ось у своєму Instagram вона показала новий знімок, на якому знята в пляжному образі. Кейт позує в синьому купальнику з принтом у вигляді банана, а на її голові — капелюх з дуже широкими крислами. Бекінсейл посміхається і показує комусь язик. А на її руках можна помітити манікюр з об'ємними елементами. Шанувальники сподіваються, що хвороба чи нездужання відступили і актриса знову сповнена сил та енергії.

instagram.com/katebeckinsale/

Нагадаємо, у лютому, ще до госпіталізації, Кейт Бекінсейл відвідала британську вечірку, організовану спільно виданням Vogue і брендом Tiffany & Co. під назвою Fashion And Film Party, яка проводилась у Лондоні. На вечірку вона одягла сексуальну чорну сукню з напівпрозорим корсетом та вирізами на стегнах.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

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