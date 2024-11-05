50-річна Пенелопа Крус блиснула фігурою в одному боді та сітчастих колготках

50-річна іспанська акторка, володарка премії "Оскар" – Пенелопа Крус – стала головною зіркою листопадового номера гонконгської редакції журналу Vogue. На глянцевій обкладинці вона з'явилася в джинсовому комбінезоні, з пишною зачіскою і в прикрасах Chanel.

Під час цього фотосету іспанка приміряла вбрання лише від Chanel, що й не дивно, адже вона є амбасадором бренду з 2018 року.

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Шанувальникам особливо сподобався образ акторки, в якому вона поєднувала чорне боді, колготки в сітку та велике кольє з перлами з логотипом бренду. Фігура Пенелопи має приголомшливий вигляд.

instagram.com/voguehongkong

В інтерв'ю журналу Крус розповіла про свої дві майбутні ролі у фільмах "Дні самотності" та "Наречена".

"Я ніколи не хочу грати одну і ту ж роль знову і знову, і я не хочу грати когось, хто схожий на мене. Як актори, ми завжди хочемо досліджувати різний матеріал, і чим складніша роль, тим ми щасливіші", — відзначила актриса.

Раніше, нагадаємо, Пенелопа Крус сяяла на світській церемонії вручення премії WSJ. Magazine Innovators Awards у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Вона була сріблястою сукні з глибоким декольте і високим розрізом, доповнивши його босоніжками відтінку металік та клатчем. Для фото вона позувала зі своєю колегою Сальмою Гаєк.

Пенелопа Крус та Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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