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50 відтінків сірого: стильна Аманда Голден у новому аутфіті прийшла на роботу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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50 відтінків сірого: стильна Аманда Голден у новому аутфіті прийшла на роботу

Аманда Голден / Фото: Getty Images

52-річна британська ведуча потрапила під приціл фотографів, які щодня чекають на неї біля Global Studios у Лондоні.

Аманда приїхала сьогодні на ефір на радіо Heart FM у трикотажній сірій мінісукні, поверх якої одягла сіре пальто, а взута була у високі шкіряні чоботи-ботфорти на підборах. В руках у Голден була сумка зі шкіри крокодила, у вухах лаконічні сережки, а на обличчі великі сонцезахисні окуляри. Зірка розпустила волосся та зробила денний макіяж.

На ефіри Аманда завжди приїжджає у стильних луках, адже знає, що під офісом на неї завжди чекають фотографи.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Минулого свого вихіду Аманда Голден продемонструвала осіннє вбрання в Лондоні, коли приїхала на роботу в білому светрі великої в'язки і з об'ємними рукавами від Lipsy London зі стильною шкіряною спідницею у якої також був високий розріз.

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Дата публікації
Перегляди
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