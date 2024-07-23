51-річна Гайді Клум блиснула пишним бюстом у мереживній білизні

51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Хайді Клум – порадувала своїх фоловерів пікантним відео у Instagram.

Вона позувала в темно-синій мереживній білизні від Intimissimi. Свій сміливий лук зірка доповнила чорними сонцезахисними окулярами від Gucci та "хижим" рожевим манікюром. Модель має просто приголомшливий вигляд. Гайді намагається правильно харчуватися, п'є багато води та робить салати з овочів, а також намагається уникати шкідливої їжі. Не обходиться вона і без спорту — Клум старається займатися 4 рази на тиждень, але не завжди у неї це виходить через щільний робочий графік.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум відвідала церемонію вручення премії Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024, яка відбулася у Санта-Моніці. На цей захід вона прийшла в дуже незвичайній і яскравій сукні — довгому вбранні з об'ємною і яскравою бахромою. Автором вбрання є бренд Dawid Tomaszewski.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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