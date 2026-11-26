Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

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51-річна акторка Єва Лонгорія насолоджується відпочинком біля океану і не забуває ділитися з шанувальниками пляжними моментами. Вона опублікувала в Instagram нові фото, на яких продемонструвала фігуру в ефектному купальнику.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Зірка позувала на фото у сіро-зеленому бікіні. На відпочинку їй склали компанію подруги та син — восьмирічний Сантьяго.

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Єва Лонгорія з подругами / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія з подругами / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія з сином / © Instagram Єви Лонгорії

«Кохання всього мого життя», — підписала Єва фото зі своїм сином.

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Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» має приголомшливий вигляд. Вона не раз розповідала, що підтримувати форму їй допомагають регулярні тренування. В інтерв’ю Good Housekeeping акторка зізнавалася, що тренується з персональним тренером о п’ятій ранку шість днів на тиждень. Основу її тренувань становлять силові вправи з важкими вагами, а також легші заняття для відновлення.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

При цьому Лонгорія із задоволенням говорить і про дорослішання. Вона зізнавалася, що переживала через своє 30-річчя, але з радістю зустріла 40 і 50 років. За словами акторки, з віком приходить мудрість, а також краще розуміння того, на що справді хочеться витрачати час.

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія розповіла про свій секрет краси.

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