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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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51-річна Єва Лонгорія в мінішортах зіграла в падел

Зірка серйозно захопилася цим видом спорту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

51-річна актриса Єва Лонгорія показала в Instagram, як проводить час у Марбельї. Зірка вийшла на корт і зіграла в падел — один зі своїх улюблених видів спорту.

«Моє улюблене місце», — підписала Лонгорія відео з тренування.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Падел вже давно став важливою частиною активного способу життя зірки. Раніше Лонгорія розповідала, що під час перебування в Марбельї в її розкладі обов’язково є місце для спорту, пляжу, зустрічей із друзями та, звісно ж, паделу.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Інтерес акторки до цього виду спорту настільки серйозний, що вона разом із підприємцем Дані Омедесом є власницею команди ElevenEleven, яка виступає в турнірі Hexagon Cup. Лонгорія також регулярно виходить на корт сама і навіть тренувалася в академії Рафаеля Надаля на Майорці.

/ © Instagram Єви Лонгорії

© Instagram Єви Лонгорії

Зазначимо, що акторка підтримує форму й за допомогою інших тренувань. Раніше вона розповідала, що намагається займатися спортом шість разів на тиждень, причому віддає перевагу тренуванням рано вранці. За її словами, фізична активність для неї сьогодні — це не лише питання фігури, а й спосіб зберігати гарний настрій та ясність думок.

Нагадаємо, що раніше Єва Лонгорія продемонструвала підтягнуту фігуру у спортзалі.

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