52-річна американська акторка у шкіряному кетсьюті блиснула пишним бюстом

Знаменитості знають, як привернути до себе увагу.

Акторка Ніа Лонг потрапила в об'єктиви папараці у Нью-Йорку, коли йшла на світський захід. Жінка мала спокусливий вигляд.

На Лонг був чорний шкіряний кетсьют без бретельок і зі штанями кльош. Головний акцент у її образі був на сексуальному пишному декольте.

Ніа Лонг / Фото: Getty Images

Зверху Ніа одягла білу напівшубу. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями і чорною сумочкою. Волосся акторка розпустила і прикрасила вуха білими довгими сережками.

Нагадаємо, ще одна знаменита красуня привернула увагу фотографів своїм сексуальним бюстом - американська модель Сара Роллінс. Дівчина з'явилася на вулиці Лос-Анджелеса у шкірянці зі штучним хутром, чорному прозорому топі і червоному бюстгальтері.

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